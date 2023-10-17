طوفان من البشر يتدفقون على السفارة الإسرائيلية في الأردن (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول تدفق سيل بشري على السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، احتجاجا على القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة.

ويظهر الفيديو كيف أن شارعا رئيسيا كبيرا تم إغلاقه بعد توافد أعداد ضخمة من المتظاهرين.

وقبل هذه التظاهرة الحاشدة بساعات حاول عشرات المتظاهرين اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمّان، فيما أظهرت مقاطع فيديو إشعال المتظاهرين النيران بمحيط السفارة.

وقتل مئات الأشخاص، نسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال، في قصف على المستشفى المعمداني في غزة في أكثر الهجمات دموية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ووجهت إسرائيل عدد من الإنذارات بضرورة إخلاء المستشفيات في قطاع غزة تمهيدا لقصفها.

المصدر: RT