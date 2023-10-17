السوداني لبايدن: استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، أن استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم.

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وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن "السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن، بحثا خلاله التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن "الاتصال شهد التأكيد على أهمية تحشيد الجهود والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة، فضلا عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، حسب اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".

وأكد الجانبان وفقا للبيان: "ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".

وجدد رئيس الحكومة العراقية موقف بلاده "الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزة، وأهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم" كما أشار إلى أن "استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم" بحسب البيان.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

المصدر: RT