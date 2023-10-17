حركة حماس توجه نداء عاجلا عقب مجزرة مسشفى المعمداني وتدعو لـ"النفير"

وجهت حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء نداء عاجلا دعت فيه إلى "النفير والخروج للشوارع والساحات في أنحاء العالم رفضا لمجزرة مسشفى المعمداني وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا بغزة".

وقالت "حماس" في بيانها: "أمام المجزرة الوحشية التي نفّذها جيش الاحتلال الفاشي في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيداً ومئات الجرحى، فإننا في حركة حماس ندعو شعبنا الفلسطيني في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وفي المخيمات والشتات، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى النفير العام والخروج إلى الساحات والميادين في كل المناطق والدول، بدء من هذه الليلة وبشكل دائم ومستمر حتى يتوقّف هذا العدوان ومسلسل المجازر الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وجيشه الفاشي ضد شعبنا الفلسطيني المرابط الصابر في قطاع غزة".

يذكر أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مساء اليوم الثلاثاء مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3000 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1500 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT