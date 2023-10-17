شولتس ينبطح مع الوفد المرافق له في مطار تل أبيب على وقع صافرات الإنذار (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للمستشار الألماني أولاف شولتس، وهو ينبطح على أرضية مطار تل أبيب، بعد أن دقت صافرات الإنذار.

وكان شولتس قد أكد في وقت سابق أن زيارته لإسرائيل تأتي لتكريس وقوف ألمانيا بثبات إلى جانب إسرائيل.

وجاء في تغريدة نشرها شولتس: "زيارتي لإسرائيل هي زيارة أصدقاء، ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل".

وفي وقت سابق، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلالها مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT