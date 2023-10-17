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السفن الحربية البريطانية تتجه إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل (صور)

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السفن الحربية البريطانية تتجه إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل (صور)
AFP MARCOS MORENO
سفينة Lyme Bay الحربية البريطانية (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن توجه سفن الأسطول الحربي البريطاني إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل على خلفية التصعيد حول قطاع غزة.

وقالت الوزارة في منشور على "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء، إن "مجموعة عملياتية للقوات البحرية الملكية، بما فيها سفينتا Argus وLyme Bay، غادرت جبل طارق وتوجهت إلى شرقي المتوسط".

وأضاف أن الهدف من تحرك السفن البريطانية هو "تعزيز الاستقرار في المنطقة وتوفير الخيارات تحسبا لأي طارئ في الأسابيع القريبة القادمة".

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وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أعلن عن إرسال القوات البريطانية إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل على خلفية مواجهتها حركة "حماس" في قطاع غزة.

المصدر: RT

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