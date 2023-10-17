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رشقات صاروخية ثقيلة ومتتالية من غزة نحو تل أبيب وعدد كبير من المناطق في إسرائيل

"الشرق الأوسط" تنقل طائراتها إلى إسطنبول خوفا من قصف إسرائيلي

أخبار العالم العربي

أرشيف
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أعلنت الخطوط الجوية اللبنانية "طيران الشرق الأوسط"، نقل 5 طائرات تابعة لها إلى مطار إسطنبول في خطوة احترازية نظرا للأوضاع في المنطقة.

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وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات الاحترازية تم اتخاذه في نهاية موسم "Low Season"، مشيرة أنه لن يؤثر على عملياتها اليومية، حيث ما زالت جميع رحلاتها تسير وفقا للجدول المعتاد.

وبهذا، تستمر الشركة في تقديم خدماتها بكفاءة واعتمادها على خبراتها الممتدة عقودا في مجال الطيران. وفي حال تطلبت الحاجة، أكدت الشركة أن لديها خطة طوارئ جاهزة للتنفيذ، مع التمنيات بأن لا تضطر للجوء إليها.

المصدر: RT

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