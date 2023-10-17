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توقف الرحلات الجوية من مطار بن غوريون مؤقتا بعد إطلاق صواريخ على تل أبيب

الجيش الإسرائيلي يشن عشرات الغارات على قطاع غزة (فيديو)

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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي شن عشرات الغارات الجوية منذ صباح اليوم الثلاثاء على قطاع غزة.

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مقتل العشرات في رفح وخان يونس إثر غارات إسرائيلية فجر اليوم

وأضاف المتحدث في بيان له أن "طائرات حربية شنت منذ صباح اليوم غارات في حي الزيتون وشمال رفح وجباليا وخانيونس وذلك لاستهداف مقرات قيادة لنشطاء عسكريين وشقق اختباء لنشطاء من حماس".

وقتل 25 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات فجر اليوم الثلاثاء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح، فيما قتل 23 شخصا وأصيب 50 آخرون في خان يونس.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2879 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.


المصدر: RT

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