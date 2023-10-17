شولتس يغرد باللغة العبرية: زيارتي لإسرائيل هي زيارة لأصدقاء

نشر المستشار الألماني أولاف شولتس، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تغريدة باللغة العبرية، أكد من خلالها أن زيارته إلى إسرائيل هي زيارة أصدقاء.

وجاء في التغريدة: "زيارتي لإسرائيل هي زيارة أصدقاء، ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل".

הביקור שלי בישראל הוא ביקור אצל חברים. גרמניה עומדת איתן לצדה של ישראל.

לאחר מכן אטוס למצרים לפגוש את הנשיא א-סיסי. הנושא הוא ההגנה על האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה ומניעת התלקחות באזור. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 17, 2023

وأضاف: "بعد ذلك سأتوجه إلى مصر للقاء الرئيس السيسي، لبحث قضية حماية السكان المدنيين في قطاع غزة ومنع اشتعال المنطقة".

وفي وقت سابق، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلالها مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الجانبان أهمية "تجنب نشوب صراع إقليمي، وعلى وجه الخصوص منع تدخل حزب الله في الصراع الحالي".

كما انتقد شولتس امتناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطات الفلسطينية عن إدانة عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن وقف المساعدات الألمانية للفلسطينيين.

المصدر: منصة "إكس" (تويتر سابقا)