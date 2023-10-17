الشرطة الإسرائيلية: سقوط قذائف صاروخية في كريات شمونة في الشمال

أفادت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بأنها تتعامل حاليا مع مكان سقوط قذائف صاروخية في قطاع كريات شمونة بالمدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "تتعامل الشرطة حاليا مع مكان سقوط قذائف صاروخية في قطاع كريات شمونة بالمدينة دون وقوع أضرار في الممتلكات أو وقوع إصابات".

وأضافت: "قامت الشرطة وعناصر من شرطة المنطقة الشمالية الآن بعزل مكان الحادث ويبحثون عن بقايا إضافية لإزالة المزيد من المخاطر على الجمهور".

ودعت السكان إلى "البقاء في المناطق المحمية، وتجنب الوصول إلى الساحات وعدم الاقتراب أو لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على مواد متفجرة، والإبلاغ عن ذلك دون تأخير".

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي التصدي لمسيّرة اخترقت الأجواء قادمة من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مواقع وآليات إسرائيلية عديدة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح، حيث قال في آخر بيان له: "قامت مجموعة الشهيدين محمود أحمد بيز وحسين عباس فصاعي في ‏المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم بتاريخ 17 أكتوبر 2023 باستهداف ‏تجمع لجنود الإحتلال في ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعت عددا ‏من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".

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المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT