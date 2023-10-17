"حزب الله" يعلن استهداف مواقع وآليات إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة ويؤكد مقتل 4 من عناصره (فيديو)

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف مواقع وآليات إسرائيلية عديدة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

وفي عدد من البيانات له، قال "حزب الله": "

- «قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم بتاريخ 17 أكتوبر ‌‏2023 بإستهداف مجموعة من الجنود الصهاينة كانت متمركزة في موقع ‏بياض بليدا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مؤكدة».

- «استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصرَ هذا اليوم بتاريخ 17 أكتوبر ‌‏2023 نقطة تمركزٍ عسكرية لجنود الإحتلال الصهيوني مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها عدداً من الإصابات المؤكدة بين قتيلٍ وجريح».

- «قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر هذا اليوم في 17 أكتوبر 2023 بإستهداف المواقع التالية ‏بالأسلحة المباشرة وهي مواقع زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية و بركة ريشا».‏

- ‏ «قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ظهر هذا اليوم في 17 تشرين الأول 2023 ‏بإستهداف دبابة صهيونية في ثكنة راميم وأوقعوا فيها إصابات مباشرة ».

- ‏« قام مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم بإستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة».

ونشر "حزب الله" مقطع فيديو لعملية عسكرية علق عليه بالقول: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 آلية لجيش العدو الصهيوني في ‏موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وأعلن "حزب الله" عن "استشهاد 4 عناصر" منه قائلا:

- «بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود أحمد بيز "كاظم" من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي».

- «بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين عباس فصاعي "ساجد كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي».

- «بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين هاني الطويل "ربيع" من بلدة خربة سلم جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي».

- «بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي محمد عطوي "أمير كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي».

يتبع..