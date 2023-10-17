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أوستين يؤكد على أهمية حماية المدنيين في غزة

أخبار العالم العربي

أوستين يؤكد على أهمية حماية المدنيين في غزة
AP Hatem Moussa
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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين في اتصالين هاتفيين بالعاهل الأردني عبدالله الثاني ووزير الدفاع الإسرائيلي يوناف غالانت، على أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة.

وجاء في بيان للبنتاغون في أعقاب اتصال أوستين بالعاهل الأردني، أن الجانبين "اتفقا على أهمية ضمان حصول المدنيين على المساعدات الإنسانية".

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وأضاف البيان أن أوستين "دان أعمال حماس لمنع إجلاء السكان المدنيين من غزة وشدد على أهمية ضمان أمنهم".

وفي الحديث مع غالانت لفت أوستين إلى أمن المدنيين.

وفي المكالمتين تحدث وزير الدفاع الأمريكي عن الجهود المبذولة لمنع اتساع رقعة التصعيد الحالي للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

المصدر: نوفوستي

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