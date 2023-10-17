مصر تهاجم إسرائيل وتحملها المسؤولية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن مصر تحمل إسرائيل المسئولية عن استهداف محيط معبر رفح، الذي يمثل المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات إلى القطاع.

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وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة على قناة "cbc"، أن وزير الخارجية المصري نفى الاتهامات التي تطال مصر بغلق المعبر، مشيرا إلى أن الإجراءات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل تعطل عملية إعادة تأهيل المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تستضيف السبت المقبل قمة دولية للسلام في الشرق الأوسط، بمشاركة عدد كبير من قادة العالم، بهدف المطالبة بوقف التصعيد فورا والعمل على معالجة جذور الأزمة.

وأكد أن هذه القمة تعبر عن دور مصر الريادي في دعم القضية الفلسطينية، وتأكيد التزامها بالسلام كأولى دول المنطقة التي سعت له، لافتا إلى أن مصر حذرت من وصول الأزمة إلى هذا المستوى من التدهور، وأنها تطرح رؤية للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل شامل.

المصدر: وسائل اعلام مصرية