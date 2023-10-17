البيت الأبيض يصدر بيانا بعد إلغاء قمة الأردن ويعلق على المجزرة الإسرائيلية في المستشفى المعمداني

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجل سفره إلى الأردن لحضور القمة الرباعي في عمان.

وقال البيت الأبيض في بيان أن "تأجيل القمة المقررة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد التشاور في ضوء أيام الحداد التي أعلنها الرئيس الفلسطيني"، بعد ارتكاب اسرائيل جريمة دموية بقصف المستشفى المعمداني في غزة وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.

وقال البيان أن بايدن "بعث الرئيس بأحر تعازيه للأرواح البريئة التي فقدت في انفجار المستشفى في غزة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وهو يتطلع إلى التشاور شخصيًا مع هؤلاء القادة قريبًا، واتفق على البقاء على تواصل منتظم ومباشر مع كل منهم خلال الأيام المقبلة".