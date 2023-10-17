إسرائيل تطلب استخدام خدمات "ستارلينك" في حربها على قطاع غزة

تتفاوض إسرائيل مع شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" لدعم هجومها الدموي على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية: "إسرائيل تتفاوض مع شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك لاستخدام اتصالات ستارلينك الفضائية في الحرب".

وتجدر الإشارة إلى أن ستارلينك يمكن أن توفر لإسرائيل إمكانية الوصول للإنترنت في المناطق الحدودية، بينما يمكن لإسرائيل تعطيل الوصول إلى خدمات الهاتف في جميع أنحاء غزة.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الحادي عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره.

المصدر: نوفوستي