 
مباشر
عاجل
الجهاد الإسلامي: فبركة إسرائيل للأكاذيب بشأن مجزرة المعمداني خطيرة وتمهد لاستهداف مستشفيات أخرى

بوريل يدعو لتحديد المسؤولين عن استهداف المستشفى في غزة ومعاقبتهم

أخبار العالم العربي

بوريل يدعو لتحديد المسؤولين عن استهداف المستشفى في غزة ومعاقبتهم
AP Ng Han Guan
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w90k

دعا المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، إلى تحديد المسؤولين عن استهداف المستشفى في قطاع غزة ومعاقبتهم.

وكتب بوريل في حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء، أن "الأنباء الواردة من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة تزيد من رعب المأساة التي تتفاعل أمام عيوننا منذ أيام".

وأضاف أنه "مرة أخرى يدفع المدنيون الأبرياء أعلى ثمن. ويجب تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة بوضوح، ومعاقبة المدبرين".

إقرأ المزيد
مئات القتلى والجرحى في مجزرة إسرائيلية دموية على المستشفى المعمداني في غزة (صور + فيديو)
مئات القتلى والجرحى في مجزرة إسرائيلية دموية على المستشفى المعمداني في غزة (صور + فيديو)

وقتل مئات الأشخاص، نسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال، في قصف على المستشفى المعمداني في غزة في أكثر الهجمات دموية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ووجهت إسرائيل عدد من الإنذارات بضرورة إخلاء المستشفيات في قطاع غزة تمهيدا لقصفها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا