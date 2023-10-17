مصر تعلن تطورات جديدة حول فتح معبر رفح

قال محافظ شمال سيناء في مصر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ، إن نحو 3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية وصلت إلى مدينة العريش خلال الفترة السابقة.

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وأضاف المحافظ في تصريح صحفي اليوم أنه سيتم فتح معبر رفح اليوم أو غدًا، بعد إجراء الإصلاحات في الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأشار المحافظ إلى تحرك المساعدات من مدينة العريش تجاه مدينة رفح، تمهيدا لادخالها إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قصفت الطائرات الإسرائيلية الطرق المودية إلى معبر رفح، بالتزامن مع أنباء حول فتحه اليوم لإدخال مساعدات إنسانية وإخراج الأجانب من القطاع.

وأثارت دعوة إسرائيل للفلسطينيين مغادرة مدينة غزة والتحرك جنوبا قلق مصر، التي اعتبرتها محاولة لتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر.

المصدر: RT