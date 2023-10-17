"بالتزامن مع زيارة قائد كبير بالجيش المصري".. إسرائيل تقصف معبر رفح (صور+فيديو)

أظهرت صور نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.

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وقالت المؤسسة إن الطيران الإسرائيلي قصف معبر رفح مساء أمس للمرة الرابعة منذ بداية الحرب، حيث استهدف القصف الجوي الأخير الجدار الأسمنتي الذي شيده الجيش المصري منذ يومين أمام بوابة المعبر المصري بشكل مباشر، والذي يقع داخل الحدود المصرية، حيث حدث ذلك بالتزامن مع زيارة لقائد الجيش الثاني الميداني ووزير الصحة المصري لمعبر رفح.

وأفاد مصدر أمني لمراسلة RT في مصر، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت ساحة معبر رفح، مستهدفة الجانب الفلسطيني من المعبر بصاروخ واحد على الأقل.

وفي وقت سابق، قصفت الطائرات الإسرائيلية الطرق المودية إلى معبر رفح، بالتزامن مع أنباء حول فتحه اليوم لإدخال مساعدات إنسانية وإخراج الأجانب من القطاع.

وأثارت دعوة إسرائيل للفلسطينيين مغادرة مدينة غزة والتحرك جنوبا قلق مصر، التي اعتبرتها محاولة لتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر.

المصدر: RT