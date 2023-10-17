ضربات صاروخية كبيرة على تل أبيب ومدن أخرى (فيديوهات + صور)

وجهت كتائب القسام ضربات صاروخية متتالية كبيرة مساء اليوم، على تل أبيب وعدد من المناطق في إسرائيل،"ردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين" في قطاع غزة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، مقاطع فيديو تظهر فيها الضربات الصاروخية الكبيرة على تل أبيب ومدن أخرى، مع انطلاق صفارات الإنذار.

كما قصفت القسام مدينة سديروت ومجمع "مفتاحيم" وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة بالصواريخ وقذائف الهاون.

واستهدفت أيضا عددا من المواقع في غلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام قصف تجمع للجنود الإسرائيليين قرب مفكعيم برشقة صاروخية.

من جهتها، قالت سرايا القدس أنها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية "ردا على مجازر العدو بحق المدنيين" في قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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المصدر: وكالات