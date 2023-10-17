وزير الداخلية الفرنسي يطالب بفتح تحقيق جنائي بحق نائبة على خلفية تصريحاتها بشأن "حماس"

طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الثلاثاء، بفتح تحقيق جنائي في حق النائبة دانيال أوبونو، من حزب "فرنسا الأبية"، بعدما وصفت حماس الفلسطينية بأنها حركة "مقاومة".

وتأتي تصريحات النائبة دانيال أوبونو، من حزب "فرنسا الأبية" في الوقت الذي يتعرض فيه الحزب ورئيسه ومرشحه الرئاسي السابق جان لوك ميلانشون، لضغوط متزايدة حتى من داخل اليسار بسبب موقفه من التصعيد الإسرائيلي.

وقال دارمانان عبر منصة "إكس" "حماس، حركة مقاومة؟ لا! إنها حركة إرهابية"، مضيفا أنه "يطلب من المدعين العامين فتح تحقيق في تمجيد الإرهاب".

Le Hamas, « un mouvement de résistance » ? Non ! c’est un mouvement terroriste. Je saisis le procureur de la République pour apologie du terrorisme. https://t.co/Z9jmpDnNmi — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 17, 2023

والنائبة دانيال أوبونو، مقربة من ميلانشون الذي خاض آخر ثلاث انتخابات رئاسية. وردا على سؤال متكرر في الإذاعة الفرنسية "راديو سود" عما إذا كانت حماس "حركة مقاومة"، أجابت أوبونو "نعم".

وأضافت النائبة في البرلمان منذ عام 2017، "إنها حركة سياسية إسلامية لها جناح مسلح. إنها حركة مقاومة، تعرف نفسها على هذا النحو".

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، اتهمت حزب "فرنسا الأبية" بالعمل ضد قيم الجمهورية الفرنسية برفضه وصف حماس بأنها "إرهابية".

وأوضحت أثناء حديثها في الجمعية الوطنية "من وجهة نظري، أنتم تنبذون أنفسكم عن الطيف الجمهوري".

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المصدر: أ ف ب