برلماني مصري يتحدث عن "مؤامرة خطيرة" ويصف بايدن بـ"القاتل"

تحدث البرلماني المصري مصطفى بكري عن مخطط إسرائيلي أمريكي تسعى تل أبيب وواشنطن لتنفيذه في منطقة الشرق الأوسط.

من يعتقدون أن الحرب هدفها القضاء علي حركة حماس وبقية قوي المقاومه واهمون . الحرب أبعد من ذلك بكثير ولذلك عليكم أن تتأملوا :

- ماذا يعني نتنياهو بأننا نهدف إلي شرق أوسط جديد ؟

- ماذا يعني قدوم حاملتين للطائرات والبوارج الأمريكيه وخمسة آلاف من جنود المارينز وإعلان أن هدفها هو… — مصطفى بكري (@BakryMP) October 17, 2023

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وقال بكري عبر حسابه على موقع "إكس": "من يعتقدون أن الحرب هدفها القضاء علي حركة حماس وبقية قوى المقاومة واهمون. الحرب أبعد من ذلك بكثير ولذلك عليكم أن تتأملوا".

وتابع بكري: "ماذا يعني نتنياهو بأننا نهدف إلي شرق أوسط جديد؟، وماذا يعني قدوم حاملتين للطائرات والبوارج الأمريكية وخمسة آلاف من جنود المارينز وإعلان أن هدفها هو حماية إسرائيل وتحييد أعدائها؟، وماذا يعني الدعم العسكري لإسرائيل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرهم ؟، وماذا يعني فشل مجلس في إصدار قرار يقضي بوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار؟، وماذا يعني إصرار إسرائيل على تنفيذ مخطط تهجير أبناء غزة إلى سيناء، وطرح فكرة الوطن البديل مجددا؟، إذا نجح مخطط إسرائيل في غزه، فسيكون الدور على الضفة وهلم جرا".

بايدن يقول إنه سيزور ( إسرائيل ) لدعمها والوقوف بجانبها ، ياليت قادتنا يقاطعون هذا القاتل ، ولايجتمعون به إلا بعد أن يتراجع عن موقفه العدواني علي شعبنا . أمريكا هي شريك في العدوان ، وداعم له . أمريكا تدعم الغزو البري ، ولاتحرك ساكنا أمام قتل المدنيين الأبرياء ، وتدعم أيضا حصار… — مصطفى بكري (@BakryMP) October 17, 2023

وأشار بكري في تدوينة أخرى: "بايدن يقول إنه سيزور (إسرائيل) لدعمها والوقوف بجانبها، ياليت قادتنا يقاطعون هذا القاتل، ولايجتمعون به إلا بعد أن يتراجع عن موقفه العدواني علي شعبنا. أمريكا هي شريك في العدوان، وداعم له. أمريكا تدعم الغزو البري ، ولاتحرك ساكنا أمام قتل المدنيين الأبرياء، وتدعم أيضا حصار التجويع والموت".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الثلاثاء أنّ الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء للتضامن معها.

وقال بلينكن للصحفيين في ختام محادثات ماراثونية أجراها في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "الرئيس سيؤكد تضامن الولايات المتّحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم أمنها".

كما أعلن بلينكن عن اتفاق أمريكي-إسرائيلي على وضع خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة

هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه من إسرائيل إلى عمّان الأربعاء لإجراء محادثات مع كلّ من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتّاح السيسي.

المصدر: RT