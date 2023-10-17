مظاهرات حاشدة في عدة دول عربية تنديدا بارتكاب إسرائيل مجزرة المستشفى المعمداني في غزة (فيديو)

انطلقت مظاهرات حاشدة في عدة دول عربية تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن أكثر من 500 قتيل.

وتجمّع مئات المتظاهرين مساء الثلاثاء أمام مقر السفارة الفرنسية في تونس احتجاجا على إصابة مستشفى في مدينة غزة بصاروخ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وطالبوا بطرد السفيرين الفرنسي والأمريكي.

مظاهرات عفوية في #تونس تضامنًا مع فلسطين واحتجاجًا على مجزرة المستشفى الأهلي في #غزة على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي.#إنتفاضة_عربية_لنصرة_فلسطينpic.twitter.com/TRR8CvCsRJ — شباب ٦ إبريل (@april6youth) October 17, 2023

وهتف متظاهرون غاضبون أمام مقر سفارة فرنسا في وسط تونس "الفرنسيون والأمريكيون هم حلفاء الصهاينة"، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. وحمّلت حركة حماس إسرائيل مسؤولية إصابة المستشفى بصاروخ، ما نفته الدولة العبرية.

كما انطلقت مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تنديدا بالمجزرة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة.

وحاول متظاهرون أردنيون اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمّان، وذلك احتجاجا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل واستهدفت ساحات المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

كما حاول متظاهرون لبنانيون مهاجمة مبنى الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت تنديداً بجريمة الاحتلال باستهداف مشفى المعمداني بغزة.

كما انطلقت مظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة بيروت تنديدا بالمجزرة.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، انطلقت مظاهرة كبيرة أمام السفارة الأمريكية، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لمجازر إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.

وبحسب مراسلنا، استهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ.

المصدر: RT