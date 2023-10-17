مظاهرات حاشدة في عدة دول عربية تنديدا بارتكاب إسرائيل مجزرة المستشفى المعمداني في غزة (فيديو)
انطلقت مظاهرات حاشدة في عدة دول عربية تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن أكثر من 500 قتيل.
وتجمّع مئات المتظاهرين مساء الثلاثاء أمام مقر السفارة الفرنسية في تونس احتجاجا على إصابة مستشفى في مدينة غزة بصاروخ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وطالبوا بطرد السفيرين الفرنسي والأمريكي.
مظاهرات عفوية في #تونس تضامنًا مع فلسطين واحتجاجًا على مجزرة المستشفى الأهلي في #غزة على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي.#إنتفاضة_عربية_لنصرة_فلسطينpic.twitter.com/TRR8CvCsRJ— شباب ٦ إبريل (@april6youth) October 17, 2023
وهتف متظاهرون غاضبون أمام مقر سفارة فرنسا في وسط تونس "الفرنسيون والأمريكيون هم حلفاء الصهاينة"، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. وحمّلت حركة حماس إسرائيل مسؤولية إصابة المستشفى بصاروخ، ما نفته الدولة العبرية.
كما انطلقت مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تنديدا بالمجزرة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة.
مظاهرات في العاصمة العراقية : بغداد— م. م بلال الملك (@Y6Wh1FlHDsuNo5o) October 17, 2023
؛ #مستشفى_المعمداني#غزة_تُبادpic.twitter.com/Kxs2p3ZpwD
وحاول متظاهرون أردنيون اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمّان، وذلك احتجاجا على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل واستهدفت ساحات المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
لحظة اقتحام السفارة الإسرائيلية في الأردن #طوفان_الاقصى#Gaza#غزة_تقصف_والأوبرا_تعزف#غزة_تحت_القصف#طوفان_الشعب_العربيpic.twitter.com/JWrH1fTr9P— طوفان (@Tofan20230) October 17, 2023
كما حاول متظاهرون لبنانيون مهاجمة مبنى الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت تنديداً بجريمة الاحتلال باستهداف مشفى المعمداني بغزة.
#غزة#طوفان_الاقصى#فلسطين#طوفان_القدس— يوسف إبن تاشفين Youssef IBN TACHAFINE (@tachafine_ibn) October 17, 2023
#غزة_تحت_القصف#مجزره_المعمداني
شبان يهاجمون مبنى الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت تنديداً بجريمة الاحتلال باستهداف مشفى المعمداني بغزة.#لبنانpic.twitter.com/iVTNzvgqsa
كما انطلقت مظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة بيروت تنديدا بالمجزرة.
وفي العاصمة القطرية الدوحة، انطلقت مظاهرة كبيرة أمام السفارة الأمريكية، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لمجازر إسرائيل.
مظاهرات امام السفارة الامريكية في العاصمة القطرية الدوحة #قطر#مستشفي_المعمداني#السفاره_الاسرائيليه#غزة_تحت_القصف#غزه_تنزف#غزة_تُباد#انسحبوا_فورا#تشاوريه_مطير#طرد_السفير_الاسراييلي_من_مصر#جاهزون_يا_فلسطين#مجزرة_مستشفى_المعمداني#لن_تتكرر_النكبة— الصباح (@assabahnews) October 17, 2023
النفير العام… pic.twitter.com/BxRJKhfvNb
وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.
وبحسب مراسلنا، استهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ.
المصدر: RT