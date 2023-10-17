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تأجيل التصويت على مشروع القرار البرازيلي حول الوضع في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

تأجيل التصويت على مشروع القرار البرازيلي حول الوضع في الشرق الأوسط
Globallookpress Michael Kappeler/dpa
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أعلنت بعثة البرازيل لدى الأمم المتحدة عن تأجيل التصويت على مشروع القرار البرازيلي بشأن الوضع في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد في قطاع غزة.

وأوضحت البعثة أن التصويت من المقرر أن يجري يوم الأربعاء 18 أكتوبر عند الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك.

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ويأتي ذلك بعد يوم من عدم تبني المجلس لمشروع قرار روسي حول الوضع في غزة، كان يتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار فورا، ويدين العنف ضد المدنيين وكافة الأعمال الإرهابية، ويدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى والرهائن.

ولم يتضمن مشروع القرار الروسي، الذي أيدته الصين والإمارات والغابون وموزمبيق، والذي استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق الفيتو ضده، أي ذكر لحركة "حماس" تحديدا.

وأعدت البرازيل مشروع قرار خاصا بها، يختلف مبدئيا عن المشروع الروسي بإدانته "الهجوم الإرهابي من قبل حماس" على إسرائيل.

المصدر: تاس

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