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شولتس: مهمة ألمانيا ضمان وجود وأمن إسرائيل

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شولتس: مهمة ألمانيا ضمان وجود وأمن إسرائيل
Legion-Media
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "مهمة ألمانيا هي ضمان وجود إسرائيل وأمنها"، موضحا أن جميع الأحزاب في البرلمان الألماني البوندستاغ تؤيد هذا الموقف.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "أمن إسرائيل هو النهج النموذجي للسياسة العامة الألمانية، والحكومة الألمانية تتصرف وفقا لهذا المبدأ".

وأوضح أن "جميع الأطراف في البوندستاغ تؤيد هذا الموقف".

وأضاف: "من المهم بالنسبة لي أن أقول ذلك بوضوح اليوم هنا في إسرائيل، في هذا الوضع الصعب: تاريخ ألمانيا، ومسؤوليتنا المترتبة عن المحرقة، تجعل مهمتنا ضمان وجود وأمن إسرائيل".

 ونشر شولتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، باللغة العبرية، أن زيارته لإسرائيل هي زيارة أصدقاء.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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المصدر: تاس 

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