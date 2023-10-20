بلومبرغ: واشنطن والاتحاد الأوروبي يفاوضان إسرائيل لتأجيل عمليتها البرية في قطاع غزة

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن ضغوطات أمريكية وأوروبية على إسرائيل لتأجيل العملية البرية في قطاع غزة بهدف كسب الوقت وإجراء مفاوضات سريّة بمشاركة قطر بشأن إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الوضع أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطان على إسرائيل في هذا الاتجاه.

وأشارت المصادر إلى أنه "تضغط الحكومتان الأمريكية والأوروبية على إسرائيل لتأخير غزوها البرّي لقطاع غزة من أجل كسب الوقت لإجراء مفاوضات سرية مستمرة عبر قطر لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

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وأضافت المصادر أن "المفاوضات مع حماس حسّاسة وهناك احتمال أن تفشل"، موضحة أن هناك دلائل على أن الحركة قد توافق على إطلاق سراح بعض المدنيين على الأقل ومن دون مطالبة إسرائيل بالإفراج عن سجنائها في المقابل.

وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، إن الحركة لديها "أسرى من الجنود الصهاينة من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة".

بدوره، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، يوم 16 أكتوبر الجاري، إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا.

ولفت إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم في غارات إسرائيلية وأن آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين هو الفنان غاي أوليفز.

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وأوضح:" نعتبر المحتجزين من جنسيات أخرى ضيوفا لدينا"، مشيرا إلى أنه كان من الصعب تحديد هوياتهم خلال المعركة.

كما ذكرت مجلة "نيوزويك"، نقلا عن مصدر مسؤول في الولايات المتحدة، أن احتمال إنقاذ جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس، منخفض للغاية.

المصدر: نوفوستي + RT + وكالات