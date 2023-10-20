رئيس وزراء فلسطين: توغل إسرائيل البري في القطاع سيقتل حوالي 15 ألف فلسطيني

أكد رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة بعملية برية سيتسبب بموت 10 إلى 15 ألف فلسطيني آخرين، مبينا أن هذا ما يجعل الجانب الفلسطيني "أكثر قلقا".

وعبّر رئيس الوزراء عن توقعاته هذه في مقابلة له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه إذا اجتاحت إسرائيل قطاع غزة بعملية برية، فإن 10 إلى 15 ألف فلسطيني آخرين سيموتون.

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هذا وتعرضت إسرائيل، صباح يوم 7 أكتوبر، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى"، والتي أعلنت عنها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وفي وقت سابق، حمّل اشتية، الأمم المتحدة والدول المساندة لإسرائيل، كامل المسؤولية عن مجزرة مستشفى المعمداني، مؤكدا أن الجريمة تأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية.

وقال إن "مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، جريمة مروعة، تأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا".

وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني، الأمم المتحدة والدول المساندة لإسرائيل، كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، ودعاهم إلى "التدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال والمجازر الدموية بحق شعبنا".

كما طالب رئيس الوزراء، مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب المروعة ضد المدنيين، التي بلغت ذروة دموية في يومها الحادي عشر.

المصدر: نوفوستي + RT