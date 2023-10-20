موسكو: المآسي التي نشهدها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ثمرة سياسة واشنطن التدميرية

أكد نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، أن الأحداث المأساوية التي نشهدها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نتيجة لسياسة واشنطن التدميرية.

وقال زايتسيف: "نود أن نؤكد مرة أخرى أن الجولة الحالية من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية هي نتيجة مباشرة لتجاهل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها. بالإضافة إلى منع الغرب لعمل "اللجنة الرباعية" حول الشرق الأوسط المكونة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

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وأضاف: "الأحداث المأساوية التي شهدتها المنطقة كانت نتيجة لسياسة واشنطن التدميرية الطويلة الأمد المتمثلة في التخريب المتعمد لتسوية القضايا الأساسية لهذا الصراع الذي طال أمده، والرغبة في استبدال المشاركة الواعية في تسوية الشرق الأوسط بالترويج للتدابير المسكنة ذات الطبيعة الاقتصادية، والتي، كما أظهرت الحياة، لا تغني عن مهام إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "نؤكد موقفنا المبدئي والثابت، هذا الصراع الطويل الأمد لا يمكن تسويته عن طريق القوة. ويمكن تسويته حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية من خلال إنشاء عملية مفاوضات كاملة على أساس قانوني دولي معروف، من أجل إنشاء إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4175 قتيلا وأكثر من 13000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT