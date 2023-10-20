الرئيس التركي: الوضع في الشرق الأوسط جنون يشجعه الغرب

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في الشرق الأوسط بأنه جنون يشجعه الغرب.

وقال الرئيس التركي: "يجب إنقاذ منطقتنا من هذا الجنون الذي تشجعه الدول الغربية، حيث تشارك المؤسسات الإعلامية الغربية في سباق لإضفاء الشرعية.. إنني أحث جميع الدول والمنظمات الدولية أن تدعم بجدية المبادرات الرامية إلى التوصل بسرعة إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن".

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وأضاف أردوغان في تدوينة على منصة "X" (تويتر سابقا): "بدلا من تصحيح أخطائها والتصرف بحنكة سياسية، تتصرف الإدارة الإسرائيلية كمنظمة بتحريض من جهات فاعلة تتجاوز الحدود الإقليمية".

وأفاد أردوغان بأن توسيع الهجمات على غزة لن يجلب سوى المزيد من الألم والموت والدموع، مضيفا "من الواضح أن الأمن لا يمكن أن يتحقق بقتل الأطفال والنساء والمدنيين وبقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس".

وتابع قائلا: "أكرر دعوتنا للإدارة الإسرائيلية بعدم توسيع نطاق هجماتها ضد المدنيين على الإطلاق، والتوقف الفوري عن عملياتها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وذكر في تدوينته "نعتقد أن منطقتنا ستحقق الاستقرار الدائم من خلال إنشاء آليات جديدة تضمن سلامة المسلمين واليهود والمسيحيين وكل من يعيش على هذه الأراضي".

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بدورها لمنع إراقة المزيد من دماء الأبرياء، ومنع وقوع المزيد من المآسي الإنسانية، وحل الصراعات في فلسطين قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة.

Gazze’ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir.



Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle âbâd olunmaz.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 20, 2023

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي متواصل منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وبحسب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلّا على أساس صيغة حل "الدولتين" التي أقرّها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل الأراضي الفلسطينية وضمن حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: RT