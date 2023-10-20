 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: مقتل 5 فلسطينيين في مخيم نور شمس وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد اقتحام دام أكثر من 24 ساعة

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /20.10.2023/

أخبار العالم

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /20.10.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9j9

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

بوتين يزور مقر قيادة القوات الروسية في روستوف على الدون

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا