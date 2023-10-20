تصفية مركز اتصال في أوكرانيا كان يستخدم للاحتيال على سكان كازاخستان

تمكنت وزارة الداخلية الكازاخستانية من كشف أحد أكبر مراكز الاتصال الاحتيالية على أراضي أوكرانيا، الذي تركز نشاطه الإجرامي على خداع سكان كازاخستان حصرا.

أعلن ذلك نائب وزير داخلية كازاخستان إيغور ليبيخا خلال جلسة استماع برلمانية في أستانا.

إقرأ المزيد

وقال نائب الوزير: "في ديسمبر من العام الماضي، نتيجة للأنشطة التي نفذتها وزارة الداخلية، تم في أوكرانيا كشف مكان تواجد أحد أكبر مراكز الاتصال الاحتيالية، الذي استهدف بنشاطاته المواطنين الكازاخستانيين حصرا".

وقال ليبيخا: "بزيارة للموقع مع زملاء أوكرانيين، تمت تصفية هذا المركز".

ووفقا له "توجهت إلى مكان المركز مجموعة أمنية من كازاخستان، وبالتعاون مع الزملاء الأوكرانيين، تمت تصفية هذا المركز".

وأشار نائب الوزير إلى أنه تم خلال العملية، اعتقال 40 شخصا ومصادرة كمية كبيرة من أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات الخاصة.

ونوه نائب الوزير بأن العمل يجري في الوقت الراهن لدراسة محتويات هذه الأجهزة وتحديد المتضررين الكازاخستانيين الذين قام المحتالون الأوكرانيون بخداعهم.

المصدر: نوفوستي