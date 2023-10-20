زاخاروفا ترد على تصريحات بايدن عن أوكرانيا و"الإستثمار الأمريكي الذكي" في الربح من الدماء

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف المساعدة لأوكرانيا بـ"الاستثمار الذكي".

وقالت زاخاروفا إن "واشنطن خدعت العالم منذ زمن طويل، متخفية وراء النضال من أجل الحرية والديمقراطية".

وتابعت: "وصف بايدن المساعدات المقدمة لأوكرانيا بأنها "استثمار ذكي" من شأنه أن يعود بفوائد على الأجيال القادمة. في السابق، كانوا يطلقون عليها اسم "الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية، والآن اتضح أن هذه مجرد حسابات. لقد كان الأمر دائما على هذا النحو. لقد خدعوا العالم، مختبئين وراء قيم غير موجودة بالنسبة لواشنطن".

وشددت زاخاروفا على أن الحروب كانت تمثل دائما "استثمارا معقولا" للولايات المتحدة، لأنها لم تحدث على الأراضي الأمريكية، ولم تقلق واشنطن أبدا بشأن تكاليف الآخرين.

وأكدت: "كما يقولون، لا شيء شخصيا، بل عمل فقط، والآن بالنسبة إلى الأرباح، وكما أشار قاضي المحكمة العليا في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أوليفر ويندل هولمز جونيور قبل قرن من الزمان إن تطوير الإنسان لذاته يموت معه، تماما كما تتلاشى فضائله من الذاكرة، ولكن أرباح الأسهم التي يكتسبها".

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وأضافت: "يورث لأولاده العيش وتبقى ذكراه خضراء. ويبدو أن كل شيء قد مات واختفى بالنسبة لأولئك الذين يحكمون على الأرباح بالدم بهذه الطريقة".

ووصف بايدن، في خطاب متلفز، يوم الخميس، المساعدات المقدمة لأوكرانيا وإسرائيل بأنها "استثمار ذكي" سيؤتي ثماره للأجيال القادمة، وطل من الكونغرس عدم التدخل في إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي