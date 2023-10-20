لجنة التحقيق الروسية توجه غيابيا تهمة ضد النازي الأوكراني هونكا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها وجهت اتهامات غيابية ضد النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا المقيم في كندا بتهمة الإبادة الجماعية للمدنيين على أراضي أوكرانيا خلال الحرب الوطنية العظمى.

وجاء في بيان للجنة: "تم توجيه اتهامات غيابية ضد القومي الأوكراني ياروسلاف هونكا بارتكاب إبادة جماعية للمدنيين على أراضي أوكرانيا السوفيتية (المادة 357 من القانون الجنائي الروسي) خلال الحرب الوطنية العظمى".

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وذكر البيان أنه توجد أدلة موثقة عن أماكن انتشار فرقة "إس إس- غاليتشنا" التي خدم فيها هونكا وعن العمليات القتالية التي شاركت فيها.

ووفقا للبيان، في أبريل 1943، قرر هتلر تشكيل الفرقة المذكورة عن طريق تجنيد متطوعين أوكرانيين، وإليها بالذات انتسب ياروسلاف هونكا، المولود عام 1925. وخلال فترة الحرب قام عناصر الفرقة ومن ضمنهم هونكا بارتكاب جرائم القتل الجماعي ضد المدنيين في أراضي أوكرانيا وخاصة منطقة لفوف. على سبيل المثال في الفترة من 23 فبراير إلى 28 فبراير 1944 قام هونكا مع المجرمين الآخرين في الفرقة المذكورة، بقتل ما لا يقل عن 500 مواطن من مختلف القوميات السوفيتية واليهود والبولنديين في قرية جوتا بينياتسكايا بمنطقة لفوف.

في الوقت الراهن، يجري النظر في إصدار مذكرة بحث دولية بحق هونكا بهدف القبض عليه وتسليمه للسلطات الروسية.

من جانبه قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، إن موسكو تعتقد أن الجانب الكندي سيرفض طلب تسليم هونكا.

ويذكر أن البرلمان الكندي كان قد دعا النازي ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما لحضور اجتماع للبرلمان بحضور فلاديمير زيلينسكي.

وقدم رئيس البرلمان الكندي، هونكا للحضور وسط تصفيق حار من النواب، على أنه "ناضل من أجل استقلال أوكرانيا وقاتل ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية".

المصدر: وكالات