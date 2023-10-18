شويغو يطالب كندا بتسليم النازي الأوكراني هونكا لروسيا

وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بمطالبة كندا والإنتربول بتسليم مجرم الحرب النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، الذي استقبله ورحب به البرلمان الكندي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "وفقا لاعتراف كندا والمنظمات الدولية بأن ياروسلاف هونكا مجرم حرب، قاتل في فرقة "إس إس" إبان الاحتلال النازي الألماني لأوكرانيا في الحرب العالمية الثانية، أرجو الجهات المعنية بالتعاون مع سلطات بيلاروس مطالبة كندا والإنتربول بتسليم روسيا هذا المجرم لمحاكمته العلنية".

وشدد شويغو على أن "مشاركة النازي هونكا في الفظائع في لفوف غربي أوكرانيا وأراضي الاتحاد السوفيتي، والإبادة الجماعية للبولنديين واليهود، تغطي كل الدوافع للمطالبة بتسليمه، حيث أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".

يذكر أن البرلمان الكندي كان قد دعا النازي ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما لحضور اجتماع للبرلمان بحضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقدم رئيس البرلمان الكندي، هونكا للحضور وسط تصفيق حار من النواب، على أنه "ناضل من أجل استقلال أوكرانيا وقاتل ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية"، وفي الحقيقة كان عضوا في فرقة "غاليسيا" النازية التي ارتكبت الفظائع ضد المدنيين في بولندا وأوكرانيا.

وفي وقت لاحق نفى ترودو علمه مسبقا بهذا التكريم، كما اعتذر رئيس البرلمان الكندي على دعوة هونكا وأكد أن ذلك كان خطأه الشخصي، وقدم مذكرة استقالته.

وقالت السفارة الروسية في كندا إن دعوة هونكا إلى البرلمان الكندي تظهر بوضوح طبيعة الزّمر التي تدعمها كندا في كييف.

المصدر: تاس