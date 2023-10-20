 
مباشر

اجتماع دولي بشأن أوكرانيا يومي 28-29 أكتوبر في مالطا

أخبار العالم

اجتماع دولي بشأن أوكرانيا يومي 28-29 أكتوبر في مالطا
Globallookpress Cover ImagesKeystone Press Agency
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9n1

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية عن عقد اجتماع دولي يومي 28-29 أكتوبر الجاري في مالطا لمناقشة "صيغة السلام" بناء على المقترحات الأوكرانية.

إقرأ المزيد
لا مزيد من الحديث الفارغ حول أوكرانيا
لا مزيد من الحديث الفارغ حول أوكرانيا

وأضافت وزارة الخارجية أن الاجتماع سيكون استمرارا لاجتماع يونيو في كوبنهاغن، واجتماع أغسطس في جدة.

وكان مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد نشر وثيقة بعنوان "فلسفة صيغة السلام الأوكرانية" تشرح النقاط العشر لـ "صيغة السلام" للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، والتي اقترحها زيلينسكي. ويرى الجانب الروسي أن كييف لا زالت "غير مستعدة للحوار" من خلال طرح مثل هذه الأفكار.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا