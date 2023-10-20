اجتماع دولي بشأن أوكرانيا يومي 28-29 أكتوبر في مالطا
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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية عن عقد اجتماع دولي يومي 28-29 أكتوبر الجاري في مالطا لمناقشة "صيغة السلام" بناء على المقترحات الأوكرانية.
وأضافت وزارة الخارجية أن الاجتماع سيكون استمرارا لاجتماع يونيو في كوبنهاغن، واجتماع أغسطس في جدة.
وكان مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد نشر وثيقة بعنوان "فلسفة صيغة السلام الأوكرانية" تشرح النقاط العشر لـ "صيغة السلام" للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، والتي اقترحها زيلينسكي. ويرى الجانب الروسي أن كييف لا زالت "غير مستعدة للحوار" من خلال طرح مثل هذه الأفكار.
المصدر: تاس