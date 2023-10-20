الدفاع الروسية: إسقاط 12 طائرة حربية أوكرانية خلال أسبوع منها 7 خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات حربية أوكرانية خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع طائرات العدو التي تم إسقاطها خلال آخر أسبوع إلى 12 طائرة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي إن طائراتها المقاتلة ووحدات الدفاع الجوي تمكنت خلال الأسبوع الماضي، من تدمير 12 طائرة أوكرانية، منها 10 طائرات "ميغ-"29 وطائرتان هجوميتان من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8".

وأوضح التقرير أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات أوكرانية من طراز "ميغ-29" خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، وارتفع إجمالي الطائرات الحربية الأوكرانية التي تم تدميرها منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في فبراير 2022، إلى 500 طائرة.

وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي تم تدمير 314 مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى اعتراض 35 صاروخا من طراز HIMARS، و5 صواريخ تكتيكية عملياتية، وصاروخين مضادين للطائرات من طراز "إي-200" تم تحويلهما إلى نسخ هجومية، و6 قنابل جوية موجهة من طراز JDAM.

ووفقا لبيانات الدفاع الروسية، فقد بلغت الخسائر البشرية للجيش الأوكراني خلال أسبوع نحو 5830 عسكريا على محاور القتال الأساسية مجتمعة.

يتبع..