ساليفان: الموارد لمساعدة أوكرانيا على وشك النفاد

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، أن موارد الميزانية الفيدرالية الأمريكية لمساعدة أوكرانيا على وشك النفاد.

وقال ساليفان للصحفيين، يوم الجمعة، إن "الموارد التي صادق عليها الكونغرس في وقت سابق، نفدت تقريبا. ونحن نحتاج إلى خطوات من الكونغرس لضمان مواصلة تلبية احتياجات أوكرانيا في ميدان القتال".

وأضاف ساليفان أن المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا "أثرت بشكل ملموس" على الوضع هناك.

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وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد توريدات الأسلحة والمعدات التي لم تقدم لأوكرانيا في وقت سابق، لكن الطلب الموجه إلى الكونغرس لم يحدد أنواع الأسلحة التي ستقدم.

وأعاد إلى الأذهان أن الإدارة الأمريكية وقعت عقودا لصناعة بعض الأسلحة التي لا تزال قيد الصناعة، مضيفا أن واشنطن تتوقع تسليمها في الأشهر القريبة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وجه إلى الكونغرس طلبا لتخصيص 106 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل. وينص الطلب على تخصيص 61.4 مليار دولار منها لمساعدة أوكرانيا.

المصدر: تاس