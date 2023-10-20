سيناتور أمريكي: بايدن يستغل مقتل الأطفال الإسرائيليين لدعم كييف

اعتبر السيناتور الأمريكي جيمس فانس، أنه من العار أن يستغل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومقتل الأطفال الإسرائيليين لإرسال مزيد من المساعدات لأوكرانيا

وقال فانس: "ما فعله الرئيس كان أمرا مخزيا للغاية. إذا كان يريد أن يرسل 60 مليار دولار أخرى لأوكرانيا، فعليه ألا يستخدم الأطفال الإسرائيليين القتلى للقيام بذلك. هذا الأمر مثير للاشمئزاز".

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وانتقد المشرعون الجمهوريون خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للشعب الأمريكي، المخصص للوضع في إسرائيل وأوكرانيا، لعدم وجود رد فعل قوي بشكل كاف ضد حماس.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CBC أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس .

ووفقا للاستطلاع فإن 56% من المشاركين لا يوافقون على تعامل بايدن مع التصعيد في الشرق الأوسط، فيما وصلت نسبة عدم الموافقة بين الناخبين الجمهوريين إلى 72%.

وصرح مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أمس الأربعاء بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا وعشرة مليارات دولار لإسرائيل.

المصدر: نوفوستي