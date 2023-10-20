 
مباشر

وكالة: سلطات جورجيا بدأت الاستعداد لحرب نووية

أخبار العالم

وكالة: سلطات جورجيا بدأت الاستعداد لحرب نووية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9k7

باشرت سلطات جورجيا باتخاذ الاستعدادات اللازمة للتصدي لعواقب استخدام السلاح النووي في المنطقة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك جورجيا" عن رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا، غيورغي ليلواشفيلي، أن بلاده تتخذ إجراءات استعدادا للاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في المنطقة.

إقرأ المزيد
"حرب 100 عام أو نووية".. مدفيديف يرسم سيناريوهات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأشار ليلواشفيلي، إلى أن سلطات الجمهورية حددت لكل وزارة ومؤسسة ذات علاقة بالموضوع، كيفية التصرف في مثل هذه الحالات.

وقال: "تم تكليف وزارة الصحة بتوزيع الأدوية على السكان عند الضرورة، وتقديم العلاج اللازم، وتم وضع خطة رعاية الطوارئ، وتخصيص الملاجئ".

وأضاف: "إذا حدث هجوم نووي مباشر، لا سمح الله، لن يساعدنا توفير الملاجئ. لذلك يجب علينا في هذه الحالة، أن نكون أذكياء، وأن ننفذ سياسات عملية معتدلة داخل البلاد وخارجها".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا