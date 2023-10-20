وكالة: سلطات جورجيا بدأت الاستعداد لحرب نووية

باشرت سلطات جورجيا باتخاذ الاستعدادات اللازمة للتصدي لعواقب استخدام السلاح النووي في المنطقة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك جورجيا" عن رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا، غيورغي ليلواشفيلي، أن بلاده تتخذ إجراءات استعدادا للاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في المنطقة.

إقرأ المزيد

وأشار ليلواشفيلي، إلى أن سلطات الجمهورية حددت لكل وزارة ومؤسسة ذات علاقة بالموضوع، كيفية التصرف في مثل هذه الحالات.

وقال: "تم تكليف وزارة الصحة بتوزيع الأدوية على السكان عند الضرورة، وتقديم العلاج اللازم، وتم وضع خطة رعاية الطوارئ، وتخصيص الملاجئ".

وأضاف: "إذا حدث هجوم نووي مباشر، لا سمح الله، لن يساعدنا توفير الملاجئ. لذلك يجب علينا في هذه الحالة، أن نكون أذكياء، وأن ننفذ سياسات عملية معتدلة داخل البلاد وخارجها".

المصدر: نوفوستي