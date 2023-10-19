"أكسيوس": الولايات المتحدة سترسل إلى إسرائيل حصة أوكرانيا من قذائف المدفعية

قال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" إن البنتاغون يخطط لإرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى إسرائيل، والتي كانت مخصصة لأوكرانيا من مخزون الطوارئ الأمريكي.

وأوضح الموقع نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين: "يخطط البنتاغون لإرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى إسرائيل، والتي كانت مخصصة لأوكرانيا من مخزون الطوارئ الأمريكي قبل عدة أشهر".

وأضاف: أبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأمريكيين أنها في حاجة ماسة إلى قذائف مدفعية للتحضير للهجوم البري على غزة، وخوفا من تصعيد محتمل من قبل حزب الله على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

وذكر الموقع أن المسؤولين الأمريكيين قد "أشاروا إلى أن تحويل القذائف من أوكرانيا إلى إسرائيل لن يكون له تأثير فوري على قدرة أوكرانيا".

وتلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخرا من الولايات المتحدة دفعة أولية من العربات المدرعة، بدل التي خسرتها خلال التصعيد العسكري الأخير.

هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قبيل مغادرته مدينة جدة السعودية أن المنطقة باتت بمثابة برميل بارود قد يتفجر في أي لحظة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو وبكين تعتزمان تنسيق الجهود بشكل وثيق فيما يتعلق بتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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المصدر: RT + موقع "أكسيوس"