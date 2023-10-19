الناطق باسم "كتائب القسام" متوعدا إسرائيل: فاتورة الحساب ستكون قاسية (فيديو)

قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" في كلمة صوتية مسجلة يوم الخميس، إن فاتورة الحساب مع إسرائيل ستكون قاسية ومؤلمة، مشددا على أن المقاومة لن تمرر جرائم ضد الأقصى والشعب.

وأضاف الناطق العسكري باسم "كتائب القسام": "لن تستطيع أي قوة في العالم أن تقضي على قوتنا".

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وأفاد بأن دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل لن ينجدها أو يسعفها.

ولفت الناطق العسكري باسم كتائب القسام إلى أن معركة "طوفان الأقصى" تمتد إلى كل شبر فيه مرابط ومسلح.

وصرح في كلمته "ما زال العالم يشاهد جرائم الصهيونية من قتل الأطفال والمدنيين وقصف المنازل الآمنة".

وتابع قائلا "ندعو جماهير أمتنا في كل مكان أن تدافع عن كرامتها وأقصاها والعدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما"، مضيفا: "هذه فرصة الأمة التي ينبغي ألا تضيعها".

وأكد في السياق أن المقاومة بخير ومستعدة لمعركة طويلة، مشيرا إلى أن المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تضرب ومتى تضغط.

ودعا أبو عبيدة في كلمته إلى الزحف للسفارات الإسرائيلية والأمريكية في كل العالم وطرد السفراء، وإعادة الاعتبار لشعوب الأمة الحية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT