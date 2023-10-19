عبد اللهيان يحذر: المنطقة باتت بمثابة برميل بارود قد يتفجر في أي لحظة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبيل مغادرته مدينة جدة السعودية أن المنطقة باتت بمثابة برميل بارود قد يتفجر في أي لحظة.

وقال عبد اللهيان من مدينة جدة السعودية حيث حضر اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي: "تمر المنطقة بظروف حساسة وخطيرة للغاية، المنطقة باتت بمثابة برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة، نأمل أن تتوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ".

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وأشار إلى "اتفاق منظمة التعاون على ضرورة وقف العدوان والجرائم الإسرائيلية".

وعبر عن "انتقاد المنظمة لزيارة بايدن إلى إسرائيل ولقائه بمجرم حرب لدعمه وذلك بعد استهداف المستشفى في غزة ومقتل أكثر من ألف فلسطيني".

واعتبر تصريح بايدن بسماح 20 حاوية من المساعدات الانسانية للدخول إلى غزة مهزلة نظرا لاحتياجات سكان غزة الكبيرة إلى هذه المساعدات.

وأكد أن سماح بايدن بدخول 20 حاوية مساعدات "يأتي للتغطية على لقائه بمجرم حرب".

وتحدثت وسائل إعلامية إسرائيلية، عن أن بايدن، أكد دعمه لإسرائيل في الحرب البرية على قطاع غزة،

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT