"تايمز أوف إسرائيل": بايدن أكد تأييده للحرب البرية على غزة

تحدثت وسائل إعلامية إسرائيلية، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد دعمه لإسرائيل في الحرب البرية على قطاع غزة، وسط ارتياح كبير لدى المؤسسة الأمنية للمساعدات الأمريكية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصادر إن إسرائيل حصلت على دعم الرئيس الأمريكي لمواصلة المرحلة الثانية من التوغل البري في غزة، مبينة أن بايدن قال خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "يؤيد بشكل كامل خطط إسرائيل للدخول البري إلى القطاع لإسقاط نظام حماس".

من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" أن "المؤسسة الأمنية تبدي ارتياحا كبيرا للمساعدات الأمريكية في مجالات القتال والتجهيز والذخائر".

وقال مصدر أمني للصحيفة: "كل ما نطلبه نتلقاه، باستثناء التدفق غير المسبوق للمعدات فإن الأمركيين موجودون بالفعل في المنطق وينعكس التعاون مع القيادة المركزية الأمريكية في صورة الوضع الاستخباراتي المشترك وأكثر من ذلك بكثير، حيث يشير الأمريكيون إلى حزب الله وإيران بأنهم يهتمون بتأمين الجناح الشمالي وهناك حاملة طائرات ثالثة في طريقها إلى المنطقة".

وحسب صحيفة ynet، فإن "البحرية الأمريكية أعلنت أن سفينة القيادة والسيطرة للأسطول السادس الأمريكي "ماونت ويتني" تتجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لدعم العمليات الأمريكية في المنطقة، وستنضم السفينة المتمركزة في إيطاليا إلى حاملتي الطائرات اللتين تم إرسالهما بالفعل إلى المنطقة".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول". وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر من 3478 وجرح أكثر من 13 ألف. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجندي، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT