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بايدن: الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل بدائل العملية العسكرية البرية في قطاع غزة

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بايدن: الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل بدائل العملية العسكرية البرية في قطاع غزة
Gettyimages.ru
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء إن واشنطن تناقش مع قادة إسرائيل البدائل الممكنة للعملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي حديث للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من إسرائيل، قال بايدن "تحدثنا لفترة طويلة حول ماهية البدائل"، في رد على سؤال حول ما إذا كان احتمال قيام إسرائيل بتنفيذ مثل هذه العملية قد انخفض.

وأضاف: "جيشنا يتحدث إلى جيشهم حول ماهية البدائل، لكنني لن أخوض في ذلك".

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وتشن إسرائيل هجوما داميا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الحالي بعد شن كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى" ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية.

وتمكنت القسام من قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر 250 على الأقل، في المقابل يقترب عدد القتلى الفلسطينيين الرسمي من 4 آلاف شخص.

كما بدأت إسرائيل بتنفيذ هجمات في لبنان وسوريا مستهدفة مواقع في البلدين.

المصدر: تاس

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