صحفي أمريكي شهير: الولايات المتحدة ستخسر في الشرق الأوسط إن تدخلت هذه الدول في الصراع

قال الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، إن الولايات المتحدة ستخسر دورها في الصراع في الشرق الأوسط "إذا تدخلت فيها دول مثل روسيا والصين وتركيا والسعودية وغيرها".

وأضاف كارلسون عبر شبكة "X" "أن المخاطر أعلى بكثير مما يدركه العديد من الأمريكيين. ومن السهل أن نتصور أن عدة دول أخرى سوف تنجذب إلى الصراع بين إسرائيل وحماس. وتشمل هذه الدول روسيا وإيران وتركيا والصين والسعودية ودول الخليج وربما كثيرون آخرون".

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وأضاف الصحافي أن البعض قد يدعم إسرائيل والولايات المتحدة، لكن معظم الدول المنخرطة في الصراع ستنحاز إلى جانب معاد لواشنطن. وهذا سيكون مشكلة. فالجيش الأمريكي أضعف من أي وقت مضى خلال الخمسين سنة الماضية".

وأضاف الصحفي أن الجيش الأمريكي منهك بسبب صراعين لا معنى لهما في العراق وأفغانستان، ومنقسم من الداخل بسبب سياسات البنتاغون.

وشدد كارلسون على أنه "الآن ليس الوقت المناسب لحرب عالمية. سوف نخسرها. لكن قائدنا الأعلى رئيسنا لا يفهم ذلك".

وانتقد الصحفي تصريح الرئيس جو بايدن الأخير، والذي وصف فيه "الولايات المتحدة بأنها أقوى دولة في تاريخ البشرية".

وخلص كارلسون إلى القول: "الكبرياء يسبق الدمار. لقد كان هذا اقتباس حقيقة محضة وستبقى كذلك دائما".

وزار بايدن إسرئيل أمس الأربعاء تضامنا مع إسرائيل.

ولفت بايدن خلال لقائه المسؤولين الإسرائيليين إلى أنه سيطلب من الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع تقديم مساعدة "غير مسبوقة" لإسرائيل، مشددا على سعي واشنطن للعمل على "تحقيق اندماج إسرائيل في محيطها".

Ep. 31 How to avoid World War III pic.twitter.com/kdzoMxOt3B — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 19, 2023

المصدر: RT