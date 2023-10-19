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حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويوقع خسائر    

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حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويوقع خسائر    
Legion-Media
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أعلن حزب الله في بيان شنه هجوما استهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابات مباشرة.

وجاء في بيان الحزب: "هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية ظهر هذا اليوم الخميس 19-10-2023 موقع ‏المنارة الصهيوني بالصواريخ الموجهة وتمت إصابته إصابة مباشرة".

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كما أعلن الحزب استهدافه لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في "جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا، وبرج مراقبة في حبد ‏البستان، بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابات دقيقة، وتدمير بعضا من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية".

المصدر: RT

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