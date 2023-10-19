حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويوقع خسائر
Legion-Media
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أعلن حزب الله في بيان شنه هجوما استهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابات مباشرة.
وجاء في بيان الحزب: "هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية ظهر هذا اليوم الخميس 19-10-2023 موقع المنارة الصهيوني بالصواريخ الموجهة وتمت إصابته إصابة مباشرة".
كما أعلن الحزب استهدافه لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في "جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا، وبرج مراقبة في حبد البستان، بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابات دقيقة، وتدمير بعضا من تجهيزاتها الفنية والتقنية".
المصدر: RT