"حزب الله" ينشر مقاطع فيديو لعمليات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان (فيديوهات)

نشر "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء فيديوهات توثق استهدافه وسائط الجمع الحربي في عدد من المواقع الإسرائيلية ودبابة ميركافا.

وقال "حزب الله" في تعليقه على مقطع فيديو نشره: "مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون وسائط الجمع الحربي في عدد من مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وعلق "حزب الله" على مقطع فيديو آخر نشره قائلا: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر أمس الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 تجمعا لجنود العدو الصهيوني في موقع راميا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالصواريخ الموجهّة وأوقعوا عددًا من الإصابات المؤكدة بين قتيلٍ وجريح".

كما نشر "حزب الله" فيديو آخر معلقا عليه بالقول: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر أمس الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع ال‏بياض بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 اكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر. كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل.

المصدر: RT