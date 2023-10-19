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الجيش الإسرائيلي يتسلم دفعة عربات مدرعة من الولايات المتحدة (فيديو)

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تلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخرا من الولايات المتحدة دفعة أولية من العربات المدرعة، بدل التي خسرتها خلال التصعيد العسكري الأخير.

وتمثل هذه الشحنة جزءا من صفقة شراء واسعة تديرها وزارة الدفاع الإسرائيلية مع الجانب الأمريكي، وتهدف لتعزيز أسطول عربات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ المهمات التشغيلية، وتزيد قيمة الصفقة عن 400 مليون شيكل.

وتأتي صفقة الشراء هذه لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي من المركبات المدرعة، بما يشمل سيارات الإسعاف المدرعة والعربات المدرعة الوظيفية، والناقلات التكتيكية، ومعدات الهندسة الميكانيكية.

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وتم بالفعل توريد مئات العربات للجيش الإسرائيلي، وهناك عدة مئات أخرى في طريقها إلى إسرائيل.

المصدر: ريا نوفوستي

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