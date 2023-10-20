بوتين يزور مقر قيادة القوات الروسية في روستوف على الدون

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طريق عودته من مدينة بيرم، مقر قيادة القوات الروسية في روستوف على الدون، حيث اطلع على سير العملية العسكرية الخاصة.

أفاد بذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وقال: "في طريق عودته من بيرم، توقف الرئيس فلاديمير بوتين في روستوف، حيث زار مقر قيادة القوات المسلحة الروسية. وهناك قام رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف بإطلاع رئيس الدولة على الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتحدث الرئيس بوتين خلال الزيارة، مع ممثلي القيادة العليا بوزارة الدفاع الروسية".

إقرأ المزيد

وذكر بيسكوف أن الرئيس بوتين وصل إلى روستوف بعد حلول الظلام، وهناك التقى مع الجنرال غيراسيموف الذي سرد أمامه تقريرا عن الوضع وسير العملية العسكرية.

عند مغادرة المقر صافح الرئيس بوتين، غيراسيموف مودعا وطلب منه نقل تحياته إلى كافة الجنود والضباط في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف بيسكوف: "خلال هذه الزيارة، تحدث الرئيس بوتين مع ممثلي القيادة العليا في وزارة الدفاع".

ويشار إلى أن الرئيس بوتين يزور بشكل دوري مقر قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف، حيث يستمع لتقارير من القادة العسكريين.

في 19 أكتوبر، شارك الرئيس بوتين في فعاليات المنتدى الرياضي الدولي "روسيا دولة رياضية" في مدينة بيرم. وهناك ترأس بوتين اجتماعا لمجلس تطوير التربية البدنية والرياضة في منطقة الأورال والتقى بالحاكم الإقليمي دميتري ماخونين.

المصدر: تاس