بوتين يؤيد فكرة إحياء تقليد العروض الرياضية في الساحة الحمراء

أيد الرئيس فلاديمير بوتين، اقتراح رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كريمليف، بالعودة إلى تقليد إحياء العروض الرياضية في الساحة الحمراء بموسكو وإعلان عام 2024 عاما للرياضة.

وقدم كريمليف هذه المبادرة على هامش المنتدى الرياضي الدولي الحادي عشر "روسيا – قوة رياضية" الذي يقام في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ويحضره ممثلو الوكالات الحكومية الفيدرالية والإقليمية والاتحادات الرياضية والشركات والخبراء وقادة صناعة الرياضة.

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وقال كريمليف "في العام المقبل، سننظم فعاليات واسعة النطاق، ألعاب الصداقة، وألعاب المستقبل، وألعاب البريكس... (أريد) أن أناشدكم أن تجعلوا العام المقبل عاما للرياضة..".

واقترح كريمليف أيضا العودة إلى إحياء تقليد العروض الرياضية في الساحة الحمراء بموسكو.

ورد بوتين على هذين المقترحين قائلا: "فكرة جيدة".

المصدر: تاس