بوتين يصف موقف اللجنة الأولمبية الدولية تجاه الرياضيين الروس بـ"التمييز العرقي"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف اللجنة الأولمبية الدولية تجاه الرياضيين الروس بالتمييز العرقي، وذلك خلال حديثه في بيرم، اليوم الخميس، ضمن المنتدى الدولي "روسيا قوة رياضية".

وندد الرئيس الروسي بسلوك اللجنة الأولمبية الدولية التي "تعتبر الدعوة إلى الألعاب الأولمبية ليست حقا غير مشروط لأفضل الرياضيين، بل امتيازا".

وقال بوتين: "بفضل بعض قادة اللجنة الأولمبية الدولية الحديثة، تعلمنا أن الدعوة إلى الألعاب ليست حقا غير مشروط لأفضل الرياضيين، ولكنها نوع من "الامتياز".

وتابع: "ولا يمكن الحصول عليه (الامتياز) من خلال النتائج الرياضية، ولكن من قبل البعض".

وأضاف بوتين بسخط: "هذا نوع من اللفتات السياسية التي لا علاقة لها بالرياضة على الإطلاق، وأن الألعاب الأولمبية نفسها يمكن استخدامها كأداة للضغط السياسي ضد أشخاص لا علاقة لهم بالسياسة، كتمييز عرقي فج ضد الروس".

كما أشار الرئيس الروسي إلى اقتراح عدد من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الميثاق الأولمبي.

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وأكد: "سمعنا أن الميثاق الأولمبي من المفترض أنه عفا عليه الزمن ولم يعد له طابع عالمي، واتخذ بعض المسؤولين الرياضيين لأنفسهم الحق في تحديد من ينطبق عليه هذا الميثاق الأولمبي، ومن لا ينطبق عليه، مثل هذه الأساليب تتعارض مع طبيعة الرياضة".

وأعرب الرئيس عن ثقته في أن هناك قيما لا يمكن خيانتها أو إلغاؤها أو استبدالها بشيء أو بيعها، إحداها بالتأكيد الرياضة وقوتها الموحدة، وهو معنى الحركات الرياضية العالمية.

ويعقد المنتدى الرياضي الدولي الحادي عشر "روسيا - قوة رياضية" في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ويحضره ممثلو الوكالات الحكومية الفيدرالية والإقليمية والاتحادات الرياضية والشركات والخبراء وقادة صناعة الرياضة.

وستكون المواضيع الرئيسية للحدث هي تطوير النظام الرياضي في عالم متعدد الأقطاب، وريادة الأعمال في الواقع الحالي، والابتكار ورقمنة الصناعة، بالإضافة إلى التحضير لـ"ألعاب المستقبل 2024" المقررة في مدينة قازان الروسية.

المصدر: RT