بظل قطع المياه والكهرباء عن القطاع.. الجيش الإسرائيلي يجهز البيتزا والهبمرغر لجنوده في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، استكمال خطة الاقتحام البري لغزة، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد الجنود بوجبات البيتزا والهمبرغر، في وقت يستمر الحصار وقطع المياه والكهرباء عن القطاع.

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وقال رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي إنه "تم استكمال الخطة اللوجستية للاقتحام البري وإنشاء 6 مراكز لوجستية للرد على احتياجات الجنود وتزويد الجنود بالخوذ التكتيكية والدروع الخزفية وملابس الشتاء الدافئة".

وأضاف أنه "لأول مرة سترافق طواقم طبية المدرعات والدبابات إلى داخل قطاع غزة، وسيتم تزويد الجيش بعشرات آلاف الوجبات من البيتزا والهمبورغر وأطنان من الفواكه".

ويشهد قطاع غزة حصارا منذ 16 عاما، وقد قطعت السلطات الإسرائيلية عنه المياه والكهرباء منذ السابع من أكتوبر، ورفضت دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع.

المصدر: RT